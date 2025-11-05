Estorsione all’imprenditore, arrestato il genero del boss Mallardo

PUBBLICITÀ

Salvatore Fiorillo è gravemente indiziato di aver commesso un’estorsione aggravata dal metodo mafioso contro un imprenditore, avvalendosi della forza intimidatrice del clan di Giugliano. Il 42enne è il genero del boss defunto Ciccio Mallardo.

Il provvedimento cautelare riguarda le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotte tra il 2019 ed il 2022 dalla Squadra Mobile di Napoli, che hanno consentito di ricostruire una grave vicenda estorsiva che vede come vittima un imprenditore.

Le indagini contro la banda di rapinarolex

Lunedì sera la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di Fiorillo e il divieto di dimora nella regione Campania per altre 6 persone.

I destinatari della misura cautelare sono tutti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di furti con strappo e rapine di orologi d’ingente valore commessi all’estero, in diverse città della Spagna ed in Italia, a Torino, Lucca e nelle località più turistiche della riviera romagnola.

Individuata dunque un’articolata associazione per delinquere dedita alla commissione di rapine e furti con strappo di orologi di lusso, riuscendo a ricostruire nei minimi dettagli diversi episodi delittuosi, individuando gli associati ed il ruolo ricoperto da ciascuno di essi.

Il provvedimento è una misura cautelare, eseguita in sede di indagini preliminari, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, come tali, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.