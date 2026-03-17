Saviano, tre auto distrutte da un incendio nella notte: possibile causa accidentale

Altro incendio nella notte nel Napoletano, questa volta a Saviano, dove intorno all’1:00 i carabinieri della stazione locale, insieme al radiomobile di Nola, sono intervenuti in via degli Orti 30.
Il rogo ha completamente distrutto tre autovetture, provocando ingenti danni.
Non si esclude un evento accidentale. A differenza di quanto accaduto a Casoria, in questo caso tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude una causa accidentale.
Sono in corso indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incendio e accertarne l’origine.
Paura a Casoria, due auto distrutte dalle fiamme: giallo sulle cause