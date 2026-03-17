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Saviano, tre auto distrutte da un incendio nella notte: possibile causa accidentale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Saviano, tre auto distrutte da un incendio nella notte: possibile causa accidentale
Saviano, tre auto distrutte da un incendio nella notte: possibile causa accidentale
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Altro incendio nella notte nel Napoletano, questa volta a Saviano, dove intorno all’1:00 i carabinieri della stazione locale, insieme al radiomobile di Nola, sono intervenuti in via degli Orti 30.

Il rogo ha completamente distrutto tre autovetture, provocando ingenti danni.

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Non si esclude un evento accidentale. A differenza di quanto accaduto a Casoria, in questo caso tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude una causa accidentale.

Sono in corso indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incendio e accertarne l’origine.

Paura a Casoria, due auto distrutte dalle fiamme: giallo sulle cause

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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