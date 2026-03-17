Paura a Casoria, due auto distrutte dalle fiamme: giallo sulle cause

Notte di paura a Casoria, dove intorno alle 2:55 i carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti in via Abamonti per un incendio che ha coinvolto due veicoli.
Le fiamme hanno danneggiato una Kia Picanto, di proprietà di un 73enne incensurato, e una Chevrolet Spark, intestata a un 60enne anch’egli incensurato.
Ipotesi dolosa al vaglio
Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude l’origine dolosa dell’incendio, mentre i militari stanno raccogliendo elementi utili per risalire alle cause del rogo.