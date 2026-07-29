Sbanda con la moto nel Sannio, Manuel muore a 16 anni

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Manuel era alla guida della sua moto quando è deceduto dopo essersi schiantato contro un muro. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a Paupisi, in provincia di Benevento. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 e dei carabinieri che indagano sulla esatta dinamica dell’incidente che ha coinvolto il 16enne.

La dedica per Manuel

“La morte improvvisa di un ragazzo lascia increduli, attoniti. Il primo pensiero è per lui, per l’interruzione del suo progetto di vita, poi per i suoi genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, poi per i fratelli, i parenti, e poi per tutti noi, che meno vicini siamo comunque partecipi, perché la morte di un giovane colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. A poche ore dalla tua scomparsa Manuel io mi sento così vuoto, smarrito, perso… 15 mesi fa la scomparsa improvvisa di Pio, una tragedia immane per tutta la comunità di Paupisi ed ora te. Un destino crudele, quello che ha unito entrambi. Non c’è modo di accettare che dei giovani se ne vadano così. Due ragazzi accumunati dalla stessa passione, due amici inseparabili, due ragazzi che amavano infinitamente il proprio paese e che ora non ci sono più… Con la morte di Pio avevamo fatto la promessa di non far spegnere il suo ricordo e di farci forza l’un con l’altro continuando ad operare per il nostro paese. Ora mi hai lasciato anche te e non ho più forza per andare avanti…Mi hai seguito in ogni cosa che ho fatto dandomi sostegno e affetto incondizionato… Paupisi perde uno dei suoi fiori, più belli e profumati, ora che sei con Pio in cielo conforta la tua famiglia che ne ha tanto bisogno e se puoi conforta anche me!!! Ciao Manuel, ciao mio grande amico!!!“, questa la dedica scritta da Mario.

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