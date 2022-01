Blitz a Scampia, sorpreso con dosi di erba e fumo: arrestato

Provvidenziale arresto della polizia due giorni fa a Scampia. L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione generale della questura ( a bordo della volante 21): i poliziotti, transitando in via Andrea Pazienza nel quartiere Scampia, hanno notato nei pressi di un’agenzia di scommesse un giovane che si avvicinava più volte alle auto in transito alle quali consegnava qualcosa per poi allontanarsi. I poliziotti hanno subito capito che era in atto uno ‘scambio’: infatti hanno notato che il giovane, aveva nascosto alcune bustine di cellophane sotto uno scooter parcheggiato in strada. A quel punto è scattato l’intervento con gli uomini in divisa che sono riusciti a bloccarlo mentre stava contrattando con un acquirente. Sotto lo scooter usato dal giovane poi arrestato, il 19enne Matteo Tortora, erano nascoste bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 30 grammi e sei stecche di hashish. Tortora è stato così arrestato e portato presso il carcere di Sant’Angelo dei Lombardi.