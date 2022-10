Scampia in lutto: addio al piccolo Kevin, strappato alla vita da un brutto male a soli 11 anni

Lacrime a Scampia per la morte del piccolo Kevin Iovine, di appena 11 anni, strappato alla vita e ai suoi cari da un brutto male contro il quale continuava a lottare strenuamente da mesi. Purtroppo Kevin ha perso la sua battglia. Immenso il dolore della comunità che si stringe intorno alla famiglia. I funerali si terranno martedì 18 ottobre alle 15.30.

Scampia in lutto, addio al piccolo Kevin: “Durissimo accettare questa morte”

La notizia è rimbalzata sui social in queste ore, gettando nello sconforto amici e familiari del bimbo. Sono tanti i messaggi di lutto indirizzati a lui e ai genitori. Tra questi c’è quello della squadra calcistica dell’Oratorio Don Guanella di Scampia. “Signore non hai ascoltato la nostra preghiera per il nostro amico Kevin. Proviamo tantissimo dolore e anche la nostra fede vacilla di fronte al tuo silenzio Padre che doni la vita. Durissimo accettare questa morte del giovane Kevin, tanto innamorato della vita e del calcio. Ci stringiamo al dolore della famiglia Iovine per la grave perdita. Un Guanelliano puro sangue”, si legge.

L’addio dell’allenatore della squadra di calcio del bimbo: “Vivrò di ricordi di te”

“Hai combattuto fino all’ultimo secondo, fino all’ultimo respiro, senza fermarti come tuo solito fare anche in campo davi l’anima, un bambino pieno di vita, di forza, di voglia di vivere. Quando ti penso, mi piace immaginarti che mi dici: MISTER non piangere, un giorno ci rincontreremo e ci abbracceremo. Nel frattempo da forza ai tuo genitori ai tuoi fratelli e alla tua famiglia, io vivrò di ricordi di te“. Queste le parole di cordoglio dell’allenatore della squadra di calcio in cui giocava Kevin.