Scatta il tetto dell’Eni ai carburanti, benzina ai distributori a Napoli già esaurita in poche ore

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Il «tetto» di Eni ha scatenato sin dall’alba di oggi a Napoli la corsa al rifornimento. Emblematico il caso del distributore di via Cristoforo Colombo, che si trova a pochi passi dall’incrocio di via Marina che in circa 3 ore e mezzo ha erogato più di duemila litri di benzina.

«E’ stato un via vai continuo», spiega a Il Mattino il gestore Maurizio Ferrara, attivo nel settore da circa 40 anni, che ha esposto sulle colonnine degli erogatori della benzina i cartelli con la scritta ‘esaurito’. Un altro rifornimento è previsto a breve. «Un via vai del genere lo abbiamo solo visto in occasione degli scioperi», prosegue Ferrara che dice di comprendere la corsa al rifornimento da parte degli automobilisti. Code si registrano anche in altri distributori che sono collocati in aree più periferiche della città.

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