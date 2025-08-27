PUBBLICITÀ
“Scendi dal mio motorino!”. Ragazzo accoltellato 8 volte da un 15enne a Quarto

Attimi di tensione a Quarto in corso Italia, dove i carabinieri di Pozzuoli sono intervenuti in seguito a un accoltellamento. Vittima dell’aggressione un ragazzo di 18 anni, soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie. Dopo le cure, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Le indagini condotte dai militari hanno portato rapidamente all’identificazione e all’arresto del presunto aggressore: si tratta di un 15enne originario di Quarto. Il giovane è stato fermato con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio, e trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.

Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica e i motivi alla base dell’aggressione. Le coltellate inferte sono 8. All’addome, alla schiena e all’interno coscia.

I due giovani coinvolti sono incensurati.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, pare che alcuni amici della vittima fossero seduti sullo scooter del 15enne.

Il minore avrebbe chiesto loro di spostarsi e da lì sarebbe nata una discussione, poi finita nel sangue.

