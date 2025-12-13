PUBBLICITÀ

Travolto da un muletto nel piazzale del cantiere. È la tragedia che si è consumata a Giugliano in Campania presso lo stabilimento di stoccaggio ecoballe in località Masseria del Re.

A perdere la vita Nicola Garofalo, 62enne di Casapesenna, ennesima vittima della strage silenziosa dei morti sul lavoro.

Schiacciato dal muletto nel sito di stoccaggio a Giugliano, la tragica morte di Nicola Garofalo

L’operaio, conducente di un camion della società Msc Company, era in attesa che il carico fosse completato quando il muletto lo avrebbe travolto uccidendolo sul colpo. È morto sotto gli occhi degli altri operai che hanno cercato di soccorrerlo, invano. Allertati i soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La salma è stata trasportata presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania in attesa dell’esame autoptico. Il muletto che ha travolto la vittima è stato sequestrato.

Sul posto gli agenti del locale commissariato che hanno avviato le indagini.