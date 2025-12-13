PUBBLICITÀ
HomeCronacaSchiacciato dal muletto nel sito di stoccaggio a Giugliano, la tragica morte...
CronacaCronaca locale

Schiacciato dal muletto nel sito di stoccaggio a Giugliano, la tragica morte di Nicola Garofalo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Schiacciato dal muletto nel sito di stoccaggio a Giugliano, la tragica morte di Nicola Garofalo
Schiacciato dal muletto nel sito di stoccaggio a Giugliano, la tragica morte di Nicola Garofalo
PUBBLICITÀ

Travolto da un muletto nel piazzale del cantiere. È la tragedia che si è consumata a Giugliano in Campania presso lo stabilimento di stoccaggio ecoballe in località Masseria del Re.

A perdere la vita Nicola Garofalo, 62enne di Casapesenna, ennesima vittima della strage silenziosa dei morti sul lavoro.

PUBBLICITÀ

Schiacciato dal muletto nel sito di stoccaggio a Giugliano, la tragica morte di Nicola Garofalo

L’operaio, conducente di un camion della società Msc Company, era in attesa che il carico fosse completato quando il muletto lo avrebbe travolto uccidendolo sul colpo. È morto sotto gli occhi degli altri operai che hanno cercato di soccorrerlo, invano. Allertati i soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La salma è stata trasportata presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania in attesa dell’esame autoptico. Il muletto che ha travolto la vittima è stato sequestrato.

Sul posto gli agenti del locale commissariato che hanno avviato le indagini.

Tragedia sul lavoro a Giugliano, muore operaio 63enne

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati