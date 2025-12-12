Tragedia sul lavoro a Giugliano, muore operaio 63enne

PUBBLICITÀ

Oggi pomeriggio il personale della polizia di stato è intervenuto in località Masseria del Re a Giugliano per la morte di un operaio, classe ’62, avvenuto all’interno di un sito di stoccaggio di ecoballe. Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo sarebbe deceduto sul colpo a seguito dell’impatto con un mezzo industriale in movimento all’interno del sito.

Sul posto è intervenuto personale del 118, che ha constatato il decesso dell’uomo. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera di personale del Commissariato di Giugliano–Villaricca e dell’Ispettorato del Lavoro, per i rilievi di rispettiva competenza.

