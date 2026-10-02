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Schianto fatale in autostrada a Napoli, Alfredo muore dopo una settimana di agonia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Schianto fatale in autostrada a Napoli, Alfredo muore dopo una settimana di agonia
Schianto fatale in autostrada a Napoli, Alfredo muore dopo una settimana di agonia
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E’ morto quattro settimane dopo il terribile incidente avvenuto sull’autostrada per Salerno Alfredo Vezzà, 51 anni, commerciante di Formia.

A causare il decesso è stato il forte trauma cranico riportato dopo lo schianto insieme ad altre lesioni multiple, come accertato dall’autopsia conclusa ieri, disposta dal sostituto Procuratore Luigi Santulli della Procura di Napoli ed eseguita presso l’obitorio del secondo policlinico del capoluogo campano.

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L’uomo si era recato in Campania per fare visita ad un amico. Vezzà è deceduto lunedì nello stesso nosocomio napoletano dopo un’agonia durata 26 giorni.

Tutto è iniziato lo scorso 2 settembre quando il cinquantenne, appartenente ad una famiglia che ha gestito a Formia un storico ristorante sulla strada Litoranea ed un’attività commerciale in via Vitruvio , era stato vittima di incidente stradale mentre percorreva l’autostrada Napoli-Pompei-Salerno per fare ritorno a Formia attraverso la tangenziale di Napoli e, successivamente, la strada Statale Domiziana.

Sulla dinamica esatta dell’incidente sono ancora in corso le verifiche della polizia stradale di Angri ma è ormai certo che Vezzà, a poche centinaia di metri dallo svincolo dell’A3 in direzione tangenziale, sia stato tamponato da un camion.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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