Ruba i soldi della pensionata al Vomero, preso il nonno scippatore

PUBBLICITÀ

Antonio Ferrigno è stato arrestato dai Carabinieri della stazione e del nucleo operativo Vomero per furto con strappo aggravato. Una 83enne esce dalle poste con un carrellino per la spesa, di quelli utilizzati dagli anziani. All’interno qualche prodotto acquistato in mattinata e la borsa con la pensione appena ritirata.

Quello che accade pochi minuti dopo ha dell’incredibile. Il 67enne, originario del rione Sanità è in scooter pronto a dare gas. Ha puntato la donna e sa che ha appena incassato il denaro della pensione.

PUBBLICITÀ

Catturato in piazza Totò

Dopo averla seguita fino in via Paesiello, parte a manetta e non sfila solo la borsa ma agguanta l’intero carrellino e lo porta con sé, facendolo slittare su strada. L’anziana, terrorizzata ma fortunatamente incolume, compone il 112 e spiega ai carabinieri quello che è appena successo.

Sfruttando la descrizione fornita della donna e la peculiare fuga col carrello, i militari visionano le immagini registrate dalle telecamere in zona e ricostruiscono il percorso del 67enne. Lo fermano dopo qualche ora in piazza Totò. Addosso aveva solo parte del denaro della donna: gran parte – avrebbe ammesso l’uomo – era stata sperperata in un centro scommesse. Recuperato anche il carrello con i documenti dell’anziana all’interno. Ferrigno è ora in carcere, in attesa di giudizio.