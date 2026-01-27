PUBBLICITÀ
HomeCronacaScommesse abusive a Napoli, confermato il sequestro di pc e documenti in...
Cronaca

Scommesse abusive a Napoli, confermato il sequestro di pc e documenti in un centro

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Scommesse abusive a Napoli, confermato il sequestro di pc e documenti in un centro
Scommesse abusive a Napoli, confermato il sequestro di pc e documenti in un centro
PUBBLICITÀ

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro probatorio di un computer, documenti manoscritti e assegni bancari relativi a un’indagine per l’esercizio abusivo di giochi e scommesse sportive. E’ stato così respinto il ricorso del gestore di un centro scommesse contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva disposto il sequestro.

Il caso nasce da un controllo presso l’agenzia “per effettuare un’ispezione amministrativa finalizzata alla verifica della puntuale applicazione delle disposizioni in materia di scommesse sportive”, a seguito del quale la polizia giudiziaria aveva trovato un computer con numerosi accessi a piattaforme di scommesse estere illegali e un elevato numero di transazioni. I dati ritenuti rilevanti sono stati immediatamente consultati e copiati, e successivamente sequestrati insieme a documenti manoscritti e a 400 euro in contanti.

PUBBLICITÀ

Il gestore aveva sostenuto in Cassazione che l’accesso ai dati informatici fosse illegittimo, perché violerebbe la tutela costituzionale della riservatezza e i principi europei sulla protezione dei dati personali, affermando che un’ispezione informatica richiede sempre preventiva autorizzazione del giudice. La Suprema Corte ha respinto queste argomentazioni, chiarendo che, in casi urgenti, l’accesso ai dati senza preventiva autorizzazione è consentito per evitare “alterazione o dispersione della prova”, purché sia garantito un controllo giudiziario effettivo in tempi brevi.

Nel caso specifico, tale controllo è stato assicurato dal procedimento di riesame, che ha permesso a un giudice indipendente di valutare “la legittimità, la necessità e la proporzionalità dell’intervento”. La Cassazione ha sottolineato che l’accesso al computer è stato mirato e limitato ai siti sospetti, senza esplorazioni indiscriminate (utilizzando username e password memorizzati nel browser), e che l’eventuale assenza di preventiva autorizzazione non rende inutilizzabili i dati.

Quanto alla somma di 400 euro, la Corte ha precisato che non rientra nel provvedimento impugnato e che la restituzione potrà essere richiesta attraverso un’altra istanza. FRP/Agipro

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati