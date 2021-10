Secondigliano piange Carmine Barrese, la vittima del terribile incidente avvenuto sabato pomeriggio sull’Asse Mediano. Secondo la prima ricostruzione, due automobili si sono scontrate nel tratto compreso tra Afragola e Frattamaggiore, in direzione Lago Patria. Carmine, 51enne di Secondigliano, sarebbe stato travolto mortalmente non appena sceso dalla sua auto in panne. A nulla sono valsi i tentativi di fargli salva la vita dei sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto. Per l’uomo, molto conosciuto nel quartiere, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Il ricordo del fratello di Carmine Barrese

Appena diffusa la notizia sui social, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia Barrese. Uno dei più toccanti, dedicato a Carmine, è quello del fratello Carlo.

“MI MANCA IL FIATO, MI HAI LASCIATO NON E GIUSTO NON PUÒ FINIRE COSI SEMBRA UN SOGNO UN PEZZO DI PANE SEMPRE DISPONIBILE.. ME SPEZZAT O COR FRATELLONE MIO TI PORTERÒ SEMPRE NEL MIO CUORE.. ORA STAI VICINO A MAMMA E PAPA”, scrive su Facebook.