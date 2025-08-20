Scoppia la maxi rissa in lido-discoteca a Gallipoli, scontro tra comitive

PUBBLICITÀ

Nella notte tra lunedì e martedì c’è stata una rissa a Gallipoli causata da un presunto scippo di una collanina in una discoteca di un noto lido sul litorale. Subito la lite è degenerata in calci e pugni. Sono stati quattro i feriti, due salentini e due turisti milanesi, e otto giovani foggiani denunciati.

Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di Gallipoli, i foggiani avrebbero acceso gli animi già all’interno del locale, interrotti solo dall’intervento della sicurezza. Una volta all’esterno, però, avrebbero atteso il momento per aggredire nuovamente la coppia di salentini e i due turisti lombardi.

I quattro feriti non hanno avuto bisogno dell’intervento dei soccorritori del 118. I giovani aggressori erano inizialmente scappati ma sono stati identificati in poche ore dagli agenti. Per tutti è scattata la denuncia, mentre il questore di Lecce, Giampietro Lionetti, sta valutando l’emissione dei fogli di via nei loro confronti.