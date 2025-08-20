PUBBLICITÀ
HomeCronacaScoppia la maxi rissa in lido-discoteca a Gallipoli, scontro tra comitive
CronacaCronaca nazionale

Scoppia la maxi rissa in lido-discoteca a Gallipoli, scontro tra comitive

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Scoppia la maxi rissa in lido-discoteca a Gallipoli, scontro tra comitive
Scoppia la maxi rissa in lido-discoteca a Gallipoli, scontro tra comitive
PUBBLICITÀ

Nella notte tra lunedì e martedì c’è stata una rissa a Gallipoli causata da un presunto scippo di una collanina in una discoteca di un noto lido sul litorale. Subito la lite è degenerata in calci e pugni. Sono stati quattro i feriti, due salentini e due turisti milanesi, e otto giovani foggiani denunciati.

Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di Gallipoli, i foggiani avrebbero acceso gli animi già all’interno del locale, interrotti solo dall’intervento della sicurezza. Una volta all’esterno, però, avrebbero atteso il momento per aggredire nuovamente la coppia di salentini e i due turisti lombardi.

PUBBLICITÀ

I quattro feriti non hanno avuto bisogno dell’intervento dei soccorritori del 118. I giovani aggressori erano inizialmente scappati ma sono stati identificati in poche ore dagli agenti. Per tutti è scattata la denuncia, mentre il questore di Lecce, Giampietro Lionetti, sta valutando l’emissione dei fogli di via nei loro confronti.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati