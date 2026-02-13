PUBBLICITÀ
Scovati 21 kg di droga a Brusciano, scatta il sequestro nel rione 219

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Brusciano messa a setaccio dai Carabinieri della locale stazione che hanno effettuato un servizio a largo raggio nel complesso di edilizia popolare della 219 a via De Filippo.
Durante le perquisizioni effettuate nelle abitazioni e nelle aree comuni, i militari hanno rinvenuto in un’area condominiale 14 chili di marijuana nascosta in 13 buste sottovuoto che erano state messe all’interno di un’intercapedine del muro.

Trovate anche 109 dosi della stessa sostanza stupefacente pronte per la vendita al dettaglio. Il sequestro non è terminato lì perché durante le operazioni i carabinieri hanno trovato 7 chili di hashish suddiviso in 44 panetti e 229 dosi. Droga ma anche munizioni. Rinvenuti e sequestrati quattro proiettili calibro 7,65 e quattro cartucce calibro 20.
Controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

