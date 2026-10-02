Secondigliano, 24enne picchiato e accoltellato alla pancia: “Volevano ucciderlo”

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È in gravissime condizioni il 24enne accoltellato nella tarda serata di ieri a Secondigliano. Il giovane è stato lasciato davanti al pronto soccorso del CTO, dove i sanitari si sono subito resi conto che dietro quelle ferite non c’era un incidente, come avrebbe inizialmente raccontato il ragazzo.

Quando i medici hanno sollevato la maglietta, trovandola insanguinata, hanno infatti scoperto le ferite da arma da taglio e fatto scattare l’allarme alle forze dell’ordine.

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Tre coltellate all’addome dopo il pestaggio

Il giovane avrebbe subito un violento pestaggio, come confermerebbero i segni riportati sul volto, prima di essere colpito con tre coltellate all’addome.

Una modalità di aggressione che, secondo la prima ricostruzione degli investigatori, lascia ipotizzare che chi lo ha colpito volesse ucciderlo. Il 24enne è ora ricoverato in rianimazione e le sue condizioni restano gravissime.

Il giovane, secondo quanto emerso, avrebbe alcuni precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Le indagini della Questura

Sul caso stanno indagando gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, impegnati a ricostruire dove e perché sia avvenuta l’aggressione e a individuare i responsabili.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire anche le ore precedenti al ferimento e di capire chi abbia accompagnato il 24enne davanti al CTO.

Al momento, secondo gli inquirenti, non emergerebbero collegamenti con il ferimento avvenuto a Scampia all’inizio della settimana.

Le indagini proseguono per chiarire il movente e l’esatta dinamica dell’aggressione.