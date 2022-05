Paura a Secondigliano, si barrica nell’Asl e si taglia le vene: salvato dagli agenti

Una mattinata ad alta tensione. Quella vissuta dagli agenti della squadra operativa ed investigativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito). Tutto inizia quando arriva la segnalazione di un uomo che si è barricato nel centro di salute mentale dell’Asl di via Ferrovia minacciando medici e personale: gli uomini in divisa si sono immediatamente recati sul posto e la scena a cui hanno assistito si è subito rivelata agghiacciante. L’uomo infatti, in preda ad un evidente stato di alterazione psichica, brandiva una lametta e ha iniziato ad incidersi profonde ferite sulle braccia recidendosi anche alcune vene. Una situazione da cardiopalma con i poliziotti che hanno cercato di tranquillizzarlo mentre l’uomo, barricatosi in una stanza, non ne voleva proprio sapere. Soltanto dopo alcuni interminabili minuti gli uomini della giudiziaria sono riusciti a trovare uno spiraglio per la mediazione anche se, anche in questa fase così delicata, non sono mancati attimi drammatici. L’uomo infatti ha ingerito la lametta iniziando così a perdere sangue dalla bocca: inoltre uno degli agenti intervenuti ha notato che lo stesso, identificato poi per Antonio L., 58enne della Masseria Cardone, si era tagliato le vene iniziando a barcollare vista la grande quantità di sangue che aveva perso.

L’intervento degli agenti del commissariato di Secondigliano che hanno salvato l’uomo che si era barricato nella vicina Asl

Attimi drammatici. L’opera di mediazione è comunque proseguita e così uno dei poliziotti è riuscito a convincere l’uomo a farsi aiutare, tranquillizzandolo e facendosi aprire. La stanza dove l’uomo si trovava era completamente sporca di sangue: gli uomini di Corso Secondigliano hanno subito preso dei lenzuoli iniziando a tamponare le ferite mentre l’uomo ha iniziato a perdere conoscenza. Subito dopo sono arrivati i sanitari che hanno preso in cura l’uomo: i medici hanno confermato che senza l’intervento degli agenti l’uomo sarebbe morto nel giro di qualche minuto. E’ stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare. Se l’è cavata trovando sulla propria strada due agenti divenuti per il malcapitato veri e propri angeli custodi.