“Sei bellissima” il pubblico di Napoli emoziona Vanessa Incontrada sul palco con Gigi

Tra i tanti ospiti saliti ieri sera sul palco con Gigi D’Alessio, per il mega concertone (stasera il bis) organizzato in occasione dei 30 anni di carriera, c’era anche Vanessa Incontrada. L’attrice spagnola, grande amica del cantante napoletano, è stata accolta con un piatto di mozzarelle di bufala, che Gigi le ha portato in diretta tv. Ovviamente la Incontrada ha risposto con la solita autoironia per poi assaggiarla, in barba alle polemiche scoppiate nei giorni scorsi relative alla sua fisicità (leggi qui). In quel momento si è alzato un coro dalla piazza gremita: “Sei bellissima”. Una vera e propria ovazione, in risposta alle polemiche dei giorni scorsi.

Concerto Gigi D’Alessio dati sullo share

Non solo il successo per la super festa in piazza del Plebiscito a Napoli, ma anche 3.462.000 spettatori che hanno deciso di seguire il cantante su Rai 1 in prima serata. Gigi, Uno come Te – Trent’anni Insieme, ha raggiunto il 24.5% di share. Dall’altra parte sul fronte Mediaset situazione diversa, che ha proposto su Canale 5 la serie New Amsterdam 4, con 1.209.000 spettatori e uno share dell’8.6%.