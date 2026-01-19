Sequestrati 3 kg di droga marchiata ‘Gomorra’, arrestato il custode

PUBBLICITÀ

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno notato un giovane aggirarsi con fare sospetto in via di Vigna Consorti e si sono avvicinati per un controllo. Il giovane ha opposto resistenza, spintonando i militari, tentando di scappare ma è stato bloccato, identificato e perquisito. Si tratta di un 22enne romano trovato

in possesso di dosi di hashish.

La successiva perquisizione del giovane, poco distante, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire circa 3,2 kg di hashish suddivisi in 30 panetti confezionati con logo ‘Gomorra’, materiale per il confezionamento, e la somma contante di 1.220 euro, ritenuta provento

della pregressa attività illecita. Il 22enne è stato arrestato e associato nel carcere di Rebibbia.

Gli altri controlli

I Carabinieri della Sezione Operativa di Ostia hanno arrestato un 56enne romano, già noto per precedenti specifici, che, ad esito di perquisizione personale e domiciliare presso la sua abitazione in via Guido Vincon, è stato trovato in possesso di 37 g di cocaina, una rivoltella con matricola abrasa, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

In via Nomentana angolo via Bracciolini, i Carabinieri del Nucleo Operativo

della Compagnia Roma Montesacro, invece, hanno arrestato un 49enne romano,

senza fissa dimora e con precedenti, che, fermato per un controllo a bordo

di una Fiat 500 a noleggio, è stato trovato in possesso di 10 g di cocaina,

10 g di crack e 120 euro.

In manette è finito anche un 26enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste e quelli della Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina ad occultare alcuni involucri allinterno di un cestino per i rifiuti in zona Quarticciolo e fermato per un controllo. I Carabinieri hanno recuperato

decine di dosi di crack e cocaina. Nelle sue tasche, l’uomo nascondeva anche

340 euro, ritenuti provento dell’illecita attività. Sempre in zona

Quarticciolo, un 27enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti è

stato arrestato perché trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e oltre 700

euro.

Spunta anche il nandrolone

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato 3 persone

in tre distinti interventi. Un 21enne romano fermato a bordo di una autovettura a noleggio in via di Torrenova e trovato in possesso di un frammento di hashish, 37 pasticche di metanfetamina, 1 fiala di nandrolone e 740 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 5 g di hashish e un bilancino elettronico di

precisione.

In via dell’Archeologia, invece, i Carabinieri hanno fermato un 19enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, trovato in possesso di 16 dosi di cocaina e 760 euro e un 19enne romano, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 12 dosi di cocaina e 630 euro.

Infine, in via Massimi, i Carabinieri della Stazione Roma Medaglie d’Oro hanno arrestato un 40enne romano trovato in possesso di 523 g di hashish e 1.790 euro, occultati in un vano della sua autovettura. Tutti gli arresti sono stati convalidati. Si precisa che, considerato lo stato dei procedimenti (indagini preliminari), gli indagati devono intendersi innocenti fino a eventuale accertamento definitivo di colpevolezza.