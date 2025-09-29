PUBBLICITÀ
HomeCronacaSerata di follia a Pomigliano, interviene per sedare la lite in strada...
CronacaCronaca locale

Serata di follia a Pomigliano, interviene per sedare la lite in strada e viene accoltellato al petto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Serata di follia a Pomigliano, interviene per sedare la lite in strada e viene accoltellato al petto
Serata di follia a Pomigliano, interviene per sedare la lite in strada e viene accoltellato al petto
PUBBLICITÀ

Ieri sera, un tamponamento ha coinvolto un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo. Dopo l’urto è scoppiata una lite tra i due conducenti, alla quale hanno assistito alcuni clienti di un bar vicino.

Uno di questi, 54enne, probabilmente per separare i due automobilisti, è stato accoltellato al petto dal conducente di uno dei due veicoli, poi fuggito.

PUBBLICITÀ

La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli. Indagini e rilievi a cura dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Pomigliano d’Arco.

Spari in strada a Pozzuoli, colpiti padre e figlio

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati