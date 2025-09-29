Serata di follia a Pomigliano, interviene per sedare la lite in strada e viene accoltellato al petto

PUBBLICITÀ

Ieri sera, un tamponamento ha coinvolto un’Alfa Romeo 147 e una Toyota Aygo. Dopo l’urto è scoppiata una lite tra i due conducenti, alla quale hanno assistito alcuni clienti di un bar vicino.

Uno di questi, 54enne, probabilmente per separare i due automobilisti, è stato accoltellato al petto dal conducente di uno dei due veicoli, poi fuggito.

La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Napoli. Indagini e rilievi a cura dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Pomigliano d’Arco.