Spari in strada a Pozzuoli, colpiti padre e figlio

Paura questa sera a Pozzuoli dove due uomini sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto in via Tranvai, nei pressi del lungomare. A essere raggiunti dai colpi d’arma da fuoco sono stati un padre e un figlio, rispettivamente di 60 e 31 anni: il primo è stato colpito all’addome, mentre il secondo a una gamba.

Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale Santa Maria delle Grazie. Il sessantenne è stato sottoposto a un intervento chirurgico, mentre il figlio, rimasto cosciente, non sembrerebbe aver riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati feriti nel tentativo di placare una lite tra coniugi.

