Tragedia al centro storico di Napoli, donna precipita dal terrazzo e muore

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Una donna è deceduta oggi, giovedì 16 ottobre, dopo essere precipitata dal terrazzo di un edificio situato in vico delle Nocelle, nel centro storico di Napoli, non lontano da via Salvator Rosa.

La caduta, avvenuta intorno alle ore 13, sarebbe avvenuta nella parte più stretta del vicolo. La vittima è precipitata per circa 20 metri, morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell’ASL Napoli 1 Centro, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

