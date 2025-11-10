Sesso con una minorenne, 50enne arrestato a Scampia

PUBBLICITÀ

Sabato mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione a Scampia. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione per atti sessuali con minorenne, commessi a Napoli dal 2013 al 2024.

Sirene a Pianura

Nella serata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione per la segnalazione di una lite familiare.

PUBBLICITÀ

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione, la quale ha riferito di essere stata minacciata dal figlio per futili motivi; lo stesso, alla vista degli operatori, ha proseguito nella sua condotta aggressiva, scagliandosi contro di loro, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.