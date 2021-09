Sesso in auto, toccano il freno a mano e l'auto si ribalta: la polizia pubblica la foto su Twitter

In preda alla passione mentre facevano l’amore in macchina hanno per sbaglio tolto il freno a mano e sono precipitati da un collina. È quanto successo a una coppia di ragazzi nel Derbyshire, in Inghilterra: come riferiscono i tabloid britannici, citati da Il Fatto quotidiano. Due giovani si erano appartati in un’area isolata e avevano iniziato ad avere rapporti nella loro Toyota Yaris. All’improvviso però, hanno colpito il freno a mano, che si è disinserito: la macchina ha iniziato a muoversi, gettandoli nel panico totale.

La passione stava giocando un bruttissimo scherzo ad una coppia inglese: mentre era impegnata in atteggiamenti hot in auto, non si è accorta di di aver sbloccato il freno a mano e così la loro precipitata è precipitata da una collina ribaltandosi. È quanto successo a una coppia di ragazzi nel Derbyshire, in Regno Unito. Come si legge sui giornali inglesi, l’uomo e la donna si sarebbero appartati in una zona isolata nella loro Toyota Yaris. Al culmine della passione hanno colpito il freno a mano che si è disinserito. In quel momento la vettura ha cominciato a muoversi ed è finita caduta giù da una collina cappottandosi e fermandosi su un lato. Sul posto è intervenuta la polizia che ha soccorso i due ragazzi che fortunatamente non sono rimasti seriamente feriti.

Fanno sesso in auto, poi toccano il freno a mano e finiscono ribaltati: la polizia posta tutto su twitter | Foto

