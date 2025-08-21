PUBBLICITÀ
Sesso in piazza, coppia denunciata per atti osceni in luogo pubblico

Redazione Internapoli
La polizia locale di Foggia ha identificato la donna ripresa in una foto, divenuta virale nelle scorse ore, in cui si vede la stessa ed un uomo mentre fanno sesso in piazzale Vittorio Veneto, a Foggia.

La donna è stata identificata attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza presenti nel quartiere ferrovia. Le è stata contestata una violazione per atti osceni in luogo pubblico, reato oggi depenalizzato e sostituito da una sanzione amministrativa che va da 5mila a 30mila euro. E’ stata poi sottoposta a Daspo urbano dalla zona per 48 ore.

Sono in corso ulteriori indagini per l’identificazione dell’uomo.

