Sgominata la banda dei furti ai tir, 8 persone indagate da Napoli a Milano

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Stamattina nelle province di Milano, Varese, Lodi, Napoli e Pavia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, coadiuvati nella fase esecutiva dai colleghi dei Comandi Provinciali di Milano, Napoli, Pavia, Lodi e Varese, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Alessandria su richiesta della locale Procura della Repubblica. Otto le persone indagate, a vario titolo, per i reati di furto, ricettazione e riciclaggio in concorso, due delle quali sono state ristrette in carcere e una agli arresti domiciliari.

Le indagini, avviate nel mese di giugno 2025 a seguito del furto di un semirimorchio e di un container contenente pelli da lavorazione industriale per un valore di circa 100mila euro, asportato nel piazzale di un’area di servizio in Alessandria, hanno consentito di disvelare l’operatività di un gruppo criminale specializzato nel furto di trattori stradali, semirimorchi e container carichi di merci di varia natura nelle province di Alessandria, Novara e Pavia.

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Refurtiva da 600mila euro

Il modus operandi prevedeva l’impiego di motrici stradali anch’esse provento di furto, sulle quali venivano applicate targhe contraffatte o alterate per eludere i controlli. I mezzi venivano poi utilizzati per agganciare e sottrarre i rimorchi in sosta carichi di prodotti. La refurtiva veniva successivamente instradata verso l’area campana per essere immessa sul mercato illecito, con un danno patrimoniale complessivo stimato in oltre 600mila euro.

Al termine dell’operazione, che nella circostanza ha permesso di sequestrare attrezzi da scasso, uno scanner multifrequenza, una microcamera a sonda e 10.000 euro in contanti, due degli arrestati sono stati condotti dai Carabinieri nelle case circondariali di Busto Arsizio e Milano San Vittore, mentre un terzo indiziato, localizzato in Romania, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico appena rientrato in Italia.