Si arrampica sul davanzale e rischia di cadere di sotto, bimbo di 10 anni salvato a Capua

Di Nicola Avolio
Nel pomeriggio di ieri 16 settembre, a Capua, un bambino di 10 anni è stato tratto miracolosamente in salvo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Capua.

Un cittadino aveva segnalato al numero unico di emergenza 112 la presenza del minore, pericolosamente arrampicato sul davanzale di una finestra al terzo piano di un’abitazione in via Principi dei Normanni, intento a mimare il gesto di volersi lanciare nel vuoto.

La Centrale Operativa dei carabinieri di Capua ha immediatamente allertato Vigili del Fuoco e personale del 118, inviando contestualmente sul posto una delle pattuglie in circuito. Giunti in pochi minuti, i militari hanno constatato la gravità della situazione: mentre uno di loro, dalla strada, cercava di rassicurare il bambino invitandolo a non muoversi, il capo equipaggio è riuscito a raggiungere l’appartamento, dopo che la madre – in casa con altri due figli minori – ha aperto la porta al militare dell’Arma che ha bussato insistentemente. Il carabiniere, guidato dalla donna, ha raggiunto la finestra e, con prontezza e coraggio, ha giusto in tempo afferrato il bambino portandolo in salvo.

Dalla ricostruzione è emerso che il piccolo, approfittando di un momento di riposo della madre, aveva spostato una poltrona vicino alla finestra e vi si era arrampicato, inconsapevole del pericolo.

Grazie alla tempestività della segnalazione e al pronto intervento dei carabinieri, la vicenda si è conclusa senza conseguenze per il minore.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

