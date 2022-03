Si riaccende la faida a Napoli, esplosi colpi di pistola: nel mirino un’auto e l’abitazione di un parente del boss

Ancora una notte di terrore a Napoli, ancora una volta nell’area ovest della città, divenuta oramai teatro di una sanguinosa faida tra clan. L’altra notte ci sono stati spari a Fuorigrotta. In totale sono stati repertati 4 colpi di pistola, 3 contro un’auto in sosta e uno contro la ringhiera di un palazzo. La vettura presa di mira è di un parente del boss Vitale Troncone. La Jeep Renegade era parcheggiata in via Costantino. Secondo gli investigatori, sarebbe la risposta della sparatoria di dieci giorni fa, il 18 marzo, in via Catone contro i Sorianiello di Soccavo in lotta per il controllo di piazze di droga e ‘pizzo’, soprattutto allo stadio Maradona durante le partite del Napoli.

Gli investigatori hanno preso visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza pubblica e privata che si trovano nella zona e confidano di avere elementi utili alle indagini.

Blitz della Squadra Mobile di Napoli, ras della camorra finisce in carcere

La Squadra Mobile, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, Ufficio Esecuzioni Penali, il 23 marzo 2022, ha proceduto all’arresto di Bitonto Luigi, nato a Napoli il 26.06.1977, in quanto condannato per estorsione, rapina e sequestro di persona aggravati dal metodo mafioso.

Per tali reati, commessi nel novembre 2011 e nel luglio 2012, Bitonto dovrà espiare la pena residua di 6 anni, 7 mesi e 2 giorni di reclusione. Le immediate ricerche effettuate dal personale operante hanno consentito di individuare il predetto Bitonto presso la propria abitazione di via Giacinto de Sivo. Accompagnato presso quest’Ufficio, al termine delle formalità di rito, Bitonto è stato tradotto presso l’istituto penitenziario di Secondigliano.