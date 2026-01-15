PUBBLICITÀ
Si spara con la sua pistola, arrestato dopo l’arrivo all’ospedale di Battipaglia

Sabato scorso la Polizia di Stato, con personale della Squadra Mobile di Salerno, ha proceduto all’arresto di un italiano per detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento. L’indagato, recandosi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Battipaglia, presentando una copiosa fuoriuscita di sangue alla coscia sinistra, per la quale quei sanitari facendola ricondurre ad un’esplosione a distanza ravvicinata, richiedevano l’intervento di personale della Polizia di Stato che, secondo la ricostruzione dei fatti operata, hanno potuto risalire al fatto che la ferita fosse stata causata in maniera autonoma dallo stesso indagato.

Custodendo una pistola nella cintola dei pantaloni, l’uomo lasciava partire accidentalmente un colpo verso la sua coscia sinistra. Presso l’abitazione dell’indagato, veniva rinvenuta una pistola replica Beretta PX 4, modificata, munita di caricatore con 4 cartucce 380 GFL, pronto allo sparo ed ulteriori 37 cartucce calibro 19. Inoltre è stata rinvenuta un’ogiva modificata nella forma da un evidente impatto.

