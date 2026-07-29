Sicurezza stradale a Napoli e in Campania, nel 2025 diminuiscono le vittime

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Diminuiscono i morti, ma aumentano gli incidenti e i feriti. È questo, in estrema sintesi, il bilancio della sinistrosità stradale che emerge dall’ultimo report ACI-Istat relativo al 2025. In particolare, lo scorso anno nel comune di Napoli si sono registrati 2.670 incidenti che hanno causato 27 morti e 3.330 feriti.

Rispetto al 2024 sono notevolmente calati i decessi (-22,9%), mentre è aumentato il numero dei sinistri (+5,0%) e quello degli infortunati (+2,1%).

Analogo andamento si riscontra anche a livello regionale. In Campania, nel 2025, si sono verificati 11.392 incidenti nei quali 244 persone hanno perso la vita e 15.839 hanno riportato lesioni più o meno gravi. In confronto all’anno precedente, i morti sono diminuiti del 6,5%, mentre i sinistri sono aumentati del 4,8% e i feriti del 2,9%.

Rispetto al dato nazionale, caratterizzato da una riduzione della mortalità stradale (-5,3%), scesa per la prima volta dal 2021 sotto la soglia delle 3.000 vittime (2.868 per la precisione), e dal contemporaneo aumento dei sinistri (+2,2%) e dei feriti (+1,7%), Napoli e la Campania presentano, quindi, un andamento migliore sotto il profilo della mortalità, ma peggiore relativamente agli altri due indicatori.

“In altri termini – spiega il presidente dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola – gli incidenti nel 2025 sono aumentati, ma con conseguenze meno gravi rispetto all’anno precedente. È un dato positivo, che tuttavia non deve indurre ad abbassare la guardia, perché l’aumento della sinistrosità dimostra che sulle nostre strade resta ancora molto da fare sul fronte della prevenzione e della sicurezza”.

Particolarmente significativo, in proposito, è lo scarto tra ambito urbano ed extraurbano. Sulle strade cittadine del comune di Napoli, infatti, gli incidenti sono aumentati del 5,8%, ma i decessi sono diminuiti del 39,4%. Diametralmente opposto è l’andamento rilevato sulla rete extraurbana del capoluogo campano, dove i sinistri risultano in flessione del 3,6%, mentre il numero dei morti è cresciuto addirittura del 250%.

“La differenza tra i due ambiti – osserva Coppola – conferma quanto sia diversa la gravità delle conseguenze degli incidenti in relazione al contesto nel quale si verificano. In città, dove le velocità sono generalmente più contenute, anche per effetto del traffico intenso e della presenza dei cantieri, le collisioni possono avere conseguenze meno gravi, pur restando elevato il rischio legato a comportamenti pericolosi come la distrazione e l’uso del cellulare alla guida. Sulle strade extraurbane, invece, le velocità più elevate fanno aumentare esponenzialmente il rischio che un incidente si trasformi in una tragedia”.

“Complessivamente – prosegue il presidente dell’ACI partenopeo – il costo sociale degli incidenti stradali supera i 22 miliardi di euro all’anno. Si tratta di una cifra enorme, che comprende anche gli incidenti con danni alle sole cose, mentre le statistiche ACI-Istat prendono in considerazione esclusivamente i sinistri che hanno provocato feriti o morti accertati entro il trentesimo giorno dall’accaduto”.

“Sorprende, infine – conclude Coppola – che a fronte di questi dati allarmanti il numero delle contravvenzioni elevate dalle Polizie Locali risulti in diminuzione, addirittura del 17%.

Infatti, i Comuni, per esigenze di bilancio, non provvedono alla sostituzione dei Vigili collocati in quiescenza.

Conseguentemente diminuiscono i controlli e, quindi, gli importi relativi alle sanzioni pecuniarie amministrative, il cui 50% deve essere destinato proprio alla prevenzione degli incidenti stradali. Un quadro che appare ancora più singolare se confrontato con il rafforzamento dei presidi e dei controlli assicurati dalla Polizia stradale e dalle altre forze dell’ordine”.

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