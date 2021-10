Soldi alle famiglie dei detenuti del clan dei Casalesi, riciclati 80 milioni di euro. Da stamane all’alba i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria in collaborazione con i Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli D.D.A., eseguivano un’ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal GIP presso il Tribunale campano, nei confronti di 63 persone, di cui 48 tratte in arresto, domiciliate nelle provincie di Napoli, Caserta e Salerno. Sono gravemente indiziate, a vario titolo, per il reato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio a vantaggio del clan dei Casalesi.

L’operazione Evolution, condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – DDA, si focalizza su una serie di soggetti che hanno posto in essere, nell’arco di almeno quattro anni, molteplici e rilevanti movimentazioni finanziarie finalizzate a far confluire su conti correnti postali o carte Postepay ingenti somme di denaro. Le stesse venivano prelevate in contanti da soggetti appositamente incaricati e remunerati.

FRODI FISCALI

Il sistema si fondava sull’utilizzo di denaro frutto di frodi fiscali commesse sul territorio nazionale, già oggetto di attività investigative di altre Autorità Giudiziarie che, nel tempo, traevano in arresto numerosi soggetti.

I significativi flussi finanziari ricostruiti dai finanzieri trovavano la loro origine in fatture false emesse e utilizzate da ben 51 società di comodo, operanti in vari settori di attività (tra cui la commercializzazione di prodotti petroliferi, di imballaggi e di pezzi di ricambio per auto) sia italiane (con sedi nelle province di Napoli, Roma e Salerno) che di diritto ungherese.

CLAN DEI CASALESI

Le indagini consentivano di identificare 11 soggetti, oggi raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere, che gestivano le società, i conti correnti e coordinavano la rete degli spicciatori. Sono 52 soggetti di cui 37 destinatari delle misure degli arresti domiciliari e 15 dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Le somme prelevate pari complessivamente a circa 80 milioni di euro nel periodo 2016-2020. Mediamente circa 55mila euro al giorno, venivano retrocesse ad esponenti del “Clan dei Casalesi”. Operazione tesa al fine di provvedere al sostentamento di svariate famiglie di detenuti dello stesso Clan.

Le operazioni effettuate da circa 200 militari della Guardia di Finanza appartenenti al Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma e ai Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli, Caserta e Salerno.

Giuseppe Guarino sarebbe tra i promotori dell’organizzazione criminale messa in piedi per reinvestire i soldi del clan dei Casalesi.

IL VIDEO SUL BLITZ DEL CLAN DEI CASALESI

I NOMI DEGLI INDAGATI

Oltre Guarino sono stati raggiunti dall’ordinanza cautelare la sorella Luisa Guarino, 61 anni di San Marcellino. Armando Della Corte, 43 anni di Aversa. Salvatore Prato, 57 anni di Trentola Ducenta. Giovanni Rosano, 67 anni di Aversa. Giuseppe Belviso, 51 anni di Aversa. Massimo Magelli, 54 anni. Paola Di Grazia, 47 anni. Federico Di Giacomo, 30 anni. Antonietta Di Giacomo, 40 anni.

Francesco Tortora, 38 anni. Rosario Davide, 53 anni. Khaled Mezni, 58 anni. Giovanni Biondi, 57 anni. Domenico Rispoli, 54 anni di Aversa. Antonio Gravano, 58 anni di Mondragone. Domenico Agorini, 59 anni. Antonio Termano, 31 anni. Rosa Santoro, 30 anni. Stefano Piscopo, 50 anni. Giuseppe Piscopo, 50 anni. Vincenzo Avino, 36 anni. Pasquale Donnarumma, 53 anni. Sebastiano Carmine Donnarumma, 23 anni. Antonio Donnarumma, 22 anni. Maria Perfetto, 39 anni. Pasquale Casaburi, 42 anni. Rosaria De Rosa, 52 anni. Gennaro Savanelli, 30 anni. Nunzia Moccia, 27 anni. Amalia Giacchetta, 36 anni. Domenico Bassolino, 43 anni di Caserta. Carmine Savanelli, 39 anni. Anna Teresa Capasso, 23 anni. Andreina Esposito, 24 anni di Maddaloni. Gelsomina Casaburi, 47 anni. Almerinda Casaburi, 49 anni. Giovanni Riscetti, 45 anni;

Daniele Ragnano, 27 anni. Fiorello Fraianna, 26 anni di Aversa. Veronica Savanelli, 34 anni. Maria Mocerino, 25 anni. Mario Vastola, 64 anni. Alessio Savanelli, 21 anni. Luana Di Fabio, 29 anni. Rosa Conte, 57 anni. Nicola D’Alessandro, 38 anni. Paolo Giacchetta, 47 anni. Ruggiero Guarino, 54 anni. Maria Bassolino, 44 anni di Caserta- Carmine D’Angelo, 39 anni. Angelo Liberto, 34 anni di Aversa. Laura Brunella Marika Odierna, 51 anni. Angela Odesco, 35 anni di Caserta. Gennaro Esposito, 48 anni. Emilia Mussolino, 34 anni. Antonio Aruta, 42 anni. Luigi Esposito, 34 anni. Gennaro Puolo, 58 anni.