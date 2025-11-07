“Soldi nel jeans”, così i narcos di Napoli portarono 10mila euro a Malaga

PUBBLICITÀ

Una cimice piazzata nella Panda ha fatto scoprire ai magistrati della DDA di Napoli come Mario Cardillo riuscisse a portare i soldi in Spagna per poter acquistare la droga. C’è una conversazione, intercettata nell’ottobre del 2019, tra il 51enne e il suo fedelissimo Vincenzo Marigliano, detto Musullin. I due erano fuori l’aeroporto di Capodichino, in partenza per Malaga, e stavano portando 10mila euro in contanti.

Prima di scendere dall’auto, Cardillo si sarebbe accertato che il complice avesse: “Sistemato i soldi nei jeans”, indicandogli di metterli separati in modo da non creare troppo spessore: “Metti 5 di qua e 5 di qua… Chiudi le tasche… chiudi qua. Mettili a panzarotto, hai capito come? Così, stesi, storti, no diritti, storti così“. Inoltre Maritiello ‘o Meccanico avrebbe dato istruzioni a Musullin nel caso in cui fosse stato sorpreso dall’addetto ai controlli dell’aeroporto: “Tu dici guardate stanotte è andato nella lavatrice“.

Come scrive il gip del Tribunale di Napoli, Linda Comella: “Vincenzo Marigliano e Mario Cardillo trasportavano in Spagna una considerevole somma di denaro poi utilizzata per l’acquisto di stupefacente, somma ben superiore ai 10mila euro, che, di per sé, in caso di intenti leciti, avrebbe potuto essere trasferita senza alcuna formalità e, soprattutto, senza necessità di occultamento“.

Il trucco del cognome

Secondo la tesi della Procura partenopea, Cardillo era il capo dell’organizzazione.

Dal gennaio al novembre 2019, avrebbe comprato cocaina e marijuana dalla Spagna, come dimostrato dalle sue tante trasferte, insieme a Marigliano, a Barcellona e in un’occasione Malaga.

Marettiello ‘o meccanico comprava i biglietti di viaggio registrandosi sulle liste di imbarco con i falsi cognomi Ciardillo, Curdillo, Cardullo. Il suo obiettivo era evitare i tentativi di identificazione e il controllo delle forze dell’ordine.