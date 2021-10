“Sono vedovo“, sorpreso con la prostituta in auto ma la moglie era in ospedale. In mattinata gli agenti di polizia municipale, coordinati dal tenente colonnello Sigismondo Lettieri, sorprendevano un 81enne di Vallo della Lucania. Come riporta SeiTv l’anziano stava consumando un rapporto sessuale con una donna di origini bulgare all’interno della sua auto. Agli agenti appariva chiaro che si trattasse di un rapporto sessuale a pagamento.

LA SCUSA PRONUNCIATA DOPO ESSERE BECCATO CON LA PROSTITUTA

L’uomo provava a giustificarsi affermando che “era rimasto solo dopo la morte della moglie”. Quasi commossi gli agenti se non fosse per le ripetute chiamate sul cellulare dell’anziano fatte proprio dalla moglie.

Quindi i vigili decidevano di approfondire la situazione. La donna lo attendeva al Campolongo Hospital dal quale l’uomo era uscito di nascosto dopo un ciclo di terapie per un intervento all’anca. La moglie lo stava aspettando in sala d’attesa quando l’81enne ha deciso di scappare per consumare un rapporto a pagamento. Multa di 200 euro all’anziano.