Sorprende il marito 80enne in auto con una sua dipendente, l’audio diventa virale

Coglie il marito 80enne appartato in auto con una sua dipendente: le grida diventano in breve tempo virali
Un episodio di tradimento di coppia è uscito dall’abitacolo di un’auto, suscitando un incredibile scalpore su tutti i social. Un fenomeno diventato in breve tempo virale su Whatsapp, rimbalzando di chat in chat e generando incredibili risate e curiosità. A fare da sfondo all’episodio è Ceprano – un piccolo centro situato in provincia di Frosinone. Stando a quanto riportato dalla redazione de Il Messaggero, tutto sarebbe iniziato quando un uomo di ottanta anni avrebbe deciso di appartarsi nella sua auto con una sua dipendenteuna donna di trenta anni. Ma, a coglierli in flagranza sul posto, sarebbe stata la moglie – una commerciante del posto – che, dopo aver riconosciuto la macchina di suo marito, si sarebbe avvicinata insospettita, cogliendolo di sorpresa.

Le grida atterrite della moglie e l’audio che continua a circolare sui social 

Così, in quell’esatto momento, la moglie avrebbe iniziato a gridare più forte che poteva, cercando di attirare l’attenzione dei residenti. La giovane ragazza, nel frattempo, ha tentato più e più volte di giustificarsi, spiegando che si trattava di un fatto assolutamente isolato – nonostante l’80enne l’avesse corteggiata a più riprese in più di un’occasione. In ogni caso, la ragazza non ha saputo celare tutto il suo spavento e tutto il suo imbarazzo. L’uomo, invece, si è assunto ogni colpa, provando a difenderla. Ma, durante questi scambi di battute, qualche curioso ha iniziato a registrare tutto e a condividere l’audio con i propri amici, rendendoli partecipi di un vero e proprio “spettacolo pubblico“.

Il lungo sfogo

Se si prova ad ascoltare attentamente l’audio, è evidente tutta l’amarezza della donna. Parla, infatti, di anni di sacrifici, delle innumerevoli mattinate trascorse con la sveglia all’alba per andare a lavorare nel negozio. Così, dopo questo lungo sfogo, la vicenda si è chiusa con l’allontanamento dell’uomo da casa e con il licenziamento della giovane ragazza. Ma una cosa è certa: lo stupore sui social ancora continua ancora ad echeggiare, dal momento che l’audio continua a circolare tra gli abitanti del paese.

