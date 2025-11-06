Sorprende il marito 80enne in auto con una sua dipendente, l’audio diventa virale

PUBBLICITÀ

Un episodio di tradimento di coppia è uscito dall’abitacolo di un’auto, suscitando un incredibile scalpore su tutti i social. Un fenomeno diventato in breve tempo virale su Whatsapp, rimbalzando di chat in chat e generando incredibili risate e curiosità. A fare da sfondo all’episodio è Ceprano – un piccolo centro situato in provincia di Frosinone. Stando a quanto riportato dalla redazione de Il Messaggero, tutto sarebbe iniziato quando un uomo di ottanta anni avrebbe deciso di appartarsi nella sua auto con una sua dipendente – una donna di trenta anni. Ma, a coglierli in flagranza sul posto, sarebbe stata la moglie – una commerciante del posto – che, dopo aver riconosciuto la macchina di suo marito, si sarebbe avvicinata insospettita, cogliendolo di sorpresa.

Le grida atterrite della moglie e l’audio che continua a circolare sui social

Così, in quell’esatto momento, la moglie avrebbe iniziato a gridare più forte che poteva, cercando di attirare l’attenzione dei residenti. La giovane ragazza, nel frattempo, ha tentato più e più volte di giustificarsi, spiegando che si trattava di un fatto assolutamente isolato – nonostante l’80enne l’avesse corteggiata a più riprese in più di un’occasione. In ogni caso, la ragazza non ha saputo celare tutto il suo spavento e tutto il suo imbarazzo. L’uomo, invece, si è assunto ogni colpa, provando a difenderla. Ma, durante questi scambi di battute, qualche curioso ha iniziato a registrare tutto e a condividere l’audio con i propri amici, rendendoli partecipi di un vero e proprio “spettacolo pubblico“.

PUBBLICITÀ

Il lungo sfogo

Se si prova ad ascoltare attentamente l’audio, è evidente tutta l’amarezza della donna. Parla, infatti, di anni di sacrifici, delle innumerevoli mattinate trascorse con la sveglia all’alba per andare a lavorare nel negozio. Così, dopo questo lungo sfogo, la vicenda si è chiusa con l’allontanamento dell’uomo da casa e con il licenziamento della giovane ragazza. Ma una cosa è certa: lo stupore sui social ancora continua ancora ad echeggiare, dal momento che l’audio continua a circolare tra gli abitanti del paese.