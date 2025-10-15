PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Sospiro di sollievo a Pianura, Alessandro Adaldo è stato ritrovato

Gianluca Spina
Pianura in ansia per Alessandro Adaldo, il 43enne è scomparso
“Mio fratello è stato ritrovato”. Con queste poche parole, la sorella Amalia ha annunciato sui social il ritorno di Alessandro Adaldo, ringraziando tutti per il sostegno: “Grazie a tutti”. Solo ieri sera era stato diffuso l’appello per le ricerche dell’uomo, scomparso dal 13 ottobre. Il 41enne, originario di Napoli, vive nel quartiere di Pianura.

L’appello lanciato ieri:

Nato il 26 febbraio 1982, l’uomo è descritto come di corporatura robusta, alto circa 1,70 metri e con un peso di circa 95 chilogrammi. Ha i capelli corti castani e, al momento della scomparsa, indossava un gilet grigio.

Dopo aver tentato invano di contattarlo, i familiari hanno denunciato la scomparsa alle autorità. I carabinieri hanno diffuso la descrizione di Alessandro nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili. L’appello alla cittadinanza è rivolto a chiunque possa averlo visto o avere notizie che possano contribuire al suo ritrovamento.

 

