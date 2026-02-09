Sospiro di sollievo per Davide Proto, il 26enne è stato ritrovato

PUBBLICITÀ

Davide Proto, 26 anni, originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna, è stato ritrovato a Berlino. Il giovane era scomparso dal capoluogo emiliano lo scorso 7 febbraio, senza più dare notizie di sé a familiari e amici. A comunicarlo è l’avvocata Barbara Iannuccelli dell’Associazione Penelope, che aveva attivato le ricerche in collaborazione con la famiglia. Determinante una fotografia segnalata dalla Germania, dopo migliaia di indicazioni arrivate da tutta Europa. Le condizioni di salute del ragazzo sarebbero buone.