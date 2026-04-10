Spaccio di droga a Bacoli, nei guai tre pusher insospettabili

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Un dato evidente e sempre più preoccupante quello che vede la droga passare anche fra le mani degli incensurati. Un fenomeno che si consolida tra i ragazzi senza precedenti che vogliono qualche soldo in più in tasca o disoccupati che tentano di sbarcare il lunario. Il pusher indossa le vesti di insospettabili ma è ovvio che dietro ci sia sempre la criminalità organizzata che muove i fili dello spaccio tra i vicoli della città. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli, impegnati in un servizio di controllo a Bacoli, hanno notato tre giovani dal comportamento sospetto in Via Mercato. I ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, si sono mostrati particolarmente agitati alla vista dei militari, atteggiamento che ha spinto a procedere con una perquisizione immediata.

Beccati tre pusher incensurati a Bacoli

I tre, uno studente, uno operaio e l’ultimo disoccupato, avevano nelle loro tasche qualche dose di hashish e diverse banconote di piccolo taglio. Il sequestro ha spinto poi i carabinieri ad estendere la perquisizione anche nelle abitazioni dei tre incensurati. Scovata anche lì altra droga e altri soldi per un totale di 216 grammi di hashish e 870 euro ritenuti provento del reato. A far compagnia a droga e soldi anche bustine e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. I tre sono stati arrestati e trasferiti in carcere.

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