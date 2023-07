Spaccio di droga a Licola, tra gli 11 arrestati anche ‘Sandrino’: aggredì Vittorio Brumotti TUTTI I NOMI

PUBBLICITÀ

Blitz antidroga a Licola, sgominata la ‘piazza di spaccio del mare’: 11 arresti. Stamattina all’esito di una complessa attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, 8 in carcere e 3 ai domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord, a carico di undici persone. Gli indagati sono gravemente indiziati a vario titolo dei reati di detenzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, commessi in particolare nella frazione di Licola di Giugliano.

LEGAMI CON LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Le indagini. condotte dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano in Campania, sotto la direzione della Procura di Napoli Nord, hanno consentito di documentare una fiorente attività di spaccio di droga, consentendo di risalire a numerosi fornitori, alcuni dei quali legati alla criminalità organizzata. Gli indagati, nel porre in essere l’illecita attività contestata, si avvalevano di un linguaggio criptico, attraverso il quale indicavano in modo convenzionale la sostanza stupefacente, al fine di eludere i controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

PUBBLICITÀ

Tra gli arrestati c’è anche Sandrino Castellato, noto per aver aggredito l’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Carlo Castellano, 52 anni

Aurelio Castellano, 31 anni

Sandrino Castellano, 27 anni

Salvatore Castellano, 22 anni

Teresa Fragalà, 49 anni

Maria Mele detta Miriam, 30 anni

Emanuele Fragalà detto “O mal’omm”, 29 anni

Antonietta Rimoli detta “Nella”, 26 anni

Okoh Frank, 31 anni

Cristian Maccotta, 36 anni

Luciano Campus, 35 anni

LE PAROLE IN CODICE

Difatti, termini quali “benzina”, “ricariche telefoniche”, “pizze” e “sigarette”, oppure “una ricarica con grattino da 15 euro”, “4 pacchetti di sigarette” o “20 euro di benzina” – secondo quanto emerso ed accertato dall’attività investigativa svolta – indicavano in realtà le varie tipologie di droga, nonché il quantitativo richiesto dagli acquirenti.

Il modus operandi adottato dagli indagati – anche nell’imporre con forza tale terminologia criptica per indicare il narcotico – è risultato difatti sintomatico di attività illecite consolidate, poste in essere da gruppi delinquenziali che operano nel settore del traffico di sostanze stupefacenti.