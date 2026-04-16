Spara al compagno della mamma a Secondigliano, fermato convalidato a Margarita

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Venerdì scorso la Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – IV Sezione Indagini – violenza di genere e tutela delle fasce deboli della Popolazione, ha dato esecuzione ad un decreto di fermo del P.M. nei confronti di Savio Margarita. Il 41enne napoletano ha precedenti per reati in materia di stupefacenti, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo.

Spari nel palazzo a Secondigliano

In particolare, nella serata di giovedì 9 aprile, all’interno di uno palazzo a quartiere Secondigliano, l’uomo avrebbe gravemente ferito con colpi d’arma da fuoco, a seguito di una lite originata da vecchie ruggini, il compagno della madre, rendendosi poi irreperibile per diverse ore.

L’attività investigativa, condotta da personale della Squadra Mobile sotto la direzione della Procura di Napoli, ha consentito di individuare l’autore del grave episodio delittuoso. Margarita si è sottoposto ad interrogatorio.

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Il fermo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli che ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere. La persona nei confronti della quale si stanno svolgendo indagini preliminari è da ritenersi innocente sino a quando non sarà intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.