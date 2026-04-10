Spari a Secondigliano, Margarita si è consegnato in Questura

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Si è consegnato poco fa in Questura Savio Margarita, l’uomo ricercato da ieri sera e indicato come l’autore del raid ai danni di Salvatore Marino, 49enne ferito sera a Corso Secondigliano. Accompagnato dai suoi legali, Domenico Dello Iacono e Valentina Alfieri, Margarita si è presentato presso gli uffici di via Medina.

Erano da poco trascorse le 22,30 quando è giunta segnalazione di colpi di arma da fuoco su Corso Secondigliano: Salvatore Marino, detto Savio, è stato centrato all’addome e alla gamba ed è subito stato trasportato al Cardarelli dove tuttora versa in gravi condizioni. Nel pomeriggio il fratello di Savio, Stefano Margarita, era stato arrestato per possesso di droga e ricettazione: gli uomini del commissariato di Secondigliano (guidati dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro) hanno rinvenuto nella disponibilità del 29enne mezzo chilo di cocaina, due fucili e una pistola risultata rubata. Gli investigatori non escludono che i due fatti possano essere collegati

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Prima il blitz nel centro demolizioni poi gli spari, alta tensione a Secondigliano

Giornata ad alta tensione a Secondigliano dove prima un blitz in un centro demolizioni poi una sparatoria hanno tenuto in costante impegno gli uomini del locale commissariato (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro). Ieri sera un raid con ferito a Corso Secondigliano dove Salvatore Marino è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco in strada. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. A sparargli sarebbe stato un parente della moglie, Savio Margarita che si è consegnato in Questura poco prima delle ore 14.