Sparatoria a Pozzuoli: 52enne ferito al culmine una lite stradale

Momenti di paura questa mattina a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove un uomo di 52 anni, Nicola Russo èstato ferito da colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto in via Cicerone, nel Rione Toiano.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata per una mancata precedenza. Russo, sceso dall’auto per discutere con il conducente dell’altra vettura, sarebbe stato raggiunto dai proiettili esplosi dallo sconosciuto. Il 52enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove è attualmente ricoverato con prognosi di circa 30 giorni. Non è in pericolo di vita.

I carabinieri di Pozzuoli stanno verificando la dinamica della vicenda e acquisendo le immagini della videosorveglianza della zona. Nel frattempo, il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto l’intensificazione dei controlli e dei servizi di vigilanza sul territorio. L’episodio sarà discusso nella prossima seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.