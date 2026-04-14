Spari nella notte a Napoli e a Giugliano, feriti nei raid armati

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La Polizia di Stato è sulle tracce degli autori di due ferimenti a colpi d’arma da fuoco, uno particolarmente grave, avvenuti nella notte tra Napoli e provincia. Il primo riguarda un 28enne accompagnato all’ospedale Vecchio Pellegrini dl capoluogo partenopeo dove i sanitari hanno riscontrato una ferita alla gamba e un’altra all’addome. Il giovane è stato subito trasportato in sala operatoria e non ha potuto fornire una versione dell’accaduto. Su questa vicenda, dopo l’intervento della Squadra Volante, sta indagando la Squadra Mobile.

L’altro ferimento, meno grave, è invece avvenuto a Giugliano dove in via San Nullo un 40enne è stato colpito al braccio e alla mano. L’uomo è stato accompagnato all’ospedale San Giuliano dove ha riferito di essere stato raggiunto dai colpi di pistola esplosi dagli occupanti di una vettura che si era affiancata alla sua. A terra gli agenti del commissariato di Polizia di Giugliano, che sta indagando sulla vicenda, ha trovato e sequestrato alcuni bossoli.

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