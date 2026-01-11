PUBBLICITÀ
HomeCronacaSpari in piazza Carolina, fermati tre minori e un maggiorenne
CronacaCronaca localePrimo Piano

Spari in piazza Carolina, fermati tre minori e un maggiorenne

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Spari tra paranze in piazza Carolina, fermati tre minori e un maggiorenne
Spari tra paranze in piazza Carolina, fermati tre minori e un maggiorenne
PUBBLICITÀ

Era la sera tra l’11 e il 12 dicembre scorso quando al numero di emergenza delle forze dell’ordine furono segnalati spari in piazza Carolina a Napoli. Sul posto gli investigatori repertarono un bossolo di pistola, segno che erano stati sparati proiettili veri, non fuochi d’artificio o colpi a salve.

Fondamentali per le indagini, ancora una volta, le telecamere di zona che avevano ripreso movimenti e volti. Dopo circa un mese, la svolta e gli arresti.

PUBBLICITÀ

Spari tra paranze in piazza Carolina, fermati tre minori e un maggiorenne

In manette 3 minori e un maggiorenne. I 3 minorenni risiedono ai Quartieri Spagnoli. Sarebbero stati loro ad agire per primi, arrivando armati a piazza Carolina e sparando. “Per uccidere” è la tesi alla base dell’ordinanza. Il loro obiettivo, un gruppetto di “rivali” residenti nella zona dell’attacco.

Non definite le motivazioni: non è esclusa la lotta per il controllo del piccolo spaccio o semplicemente per il possesso della piazza, o magari per futili motivi.

La reazione degli obiettivi del raid non si sarebbe fatta attendere: sono andati armati in territorio avversario, ai Quartieri Spagnoli, e hanno fatto fuoco contro la casa di uno dei nemici. Una stesa per sottolineare che la guerra era aperta e che le cose non sarebbero finite lì. Anche in questo caso fondamentali le immagini registrate dalle telecamere di zona.

Gli interrogatori di convalida si terranno lunedì. Al pm Ugo Miraglia Del Giudice il fascicolo sui 3 minori dei Quartieri Spagnoli. Al pm Celeste Carrano con l’aggiunto Sergio Amato quello sul maggiorenne, del gruppo rivale.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati