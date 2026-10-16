Spari nel parco a Benevento, 22enne fermato per tentato omicidio

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Era stato scarcerato dal Riesame per un vizio procedurale, ma gli uomini della Squadra Mobile di Benevento lo hanno nuovamente fermato, eseguendo un decreto di fermo del pm. Si tratta di Valerio Pagnozzi, 22 anni di Benevento, ritenuto il presunto autore del ferimento con una pistola, in modo non grave, di un suo coetaneo, avvenuto lo scorso 27 agosto all’interno del parco De Mita nel capoluogo sannita. A suo carico le ipotesi di reato sono tentato omicidio e porto abusivo di arma.

Il giovane è ora rinchiuso nel carcere di Capodimonte di Benevento.