Spari nella notte a Torre del Greco, proiettili contro un’auto con a bordo un 48enne

PUBBLICITÀ

Questa notte, alcuni sconosciuti hanno esploso colpi d’arma da fuoco contro un’autovettura appena parcheggiata in via Fontana, altezza civico 54. A bordo del veicolo ancora un 48enne già noto alle forze dell’ordine, illeso. Altri colpi sarebbero stati esplosi contro una palazzina, distante poche centinaia di metri. Non ci sono feriti. Indagini e rilievi a cura del nucleo investigativo di torre annunziata e del nucleo operativo di Torre del Greco.