Spaventoso incidente a Fuorigrotta, travolto un 63enne

Di Antonio Sabbatino
Ultima modifica:
Grave incidente questa mattina all’altezza di piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta. Una Volkswagen Polo con alla guida di una 21enne, proveniente dal sottopasso Claudio, ha travolto un uomo di 63 anni dopo aver sbattuto contro un gazebo. Non è ancora chiaro se lo stesso 63enne fosse fermo vicino a una vettura o a piedi.

Le condizioni del ferito sono apparse subito serie, con i sanitari del 118 accorsi sul luogo dell’incidente che l’ hanno trasporto all’ospedale del Mare dove attualmente si trova ricoverato con diverse fratture. La prognosi resta riservata. Secondo alcune voci, l’uomo avrebbe avuto anche un principio di infarto forse per lo spavento. I rilievi del caso sono affidati agli agenti della polizia municipale dell’unità operativa di Chiaia.

Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

