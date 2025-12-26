Spaventoso incidente a Fuorigrotta, travolto un 63enne

Grave incidente questa mattina all’altezza di piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta. Una Volkswagen Polo con alla guida di una 21enne, proveniente dal sottopasso Claudio, ha travolto un uomo di 63 anni dopo aver sbattuto contro un gazebo. Non è ancora chiaro se lo stesso 63enne fosse fermo vicino a una vettura o a piedi.
Le condizioni del ferito sono apparse subito serie, con i sanitari del 118 accorsi sul luogo dell’incidente che l’ hanno trasporto all’ospedale del Mare dove attualmente si trova ricoverato con diverse fratture. La prognosi resta riservata. Secondo alcune voci, l’uomo avrebbe avuto anche un principio di infarto forse per lo spavento. I rilievi del caso sono affidati agli agenti della polizia municipale dell’unità operativa di Chiaia.