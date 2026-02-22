Speranze finite per Luciano Capasso, il 25enne è stato trovato morto

PUBBLICITÀ

Quella che, col passare delle ore, stava assumendo sempre più i contorni di una tragedia annunciata, si è purtroppo trasformata in amara realtà. Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano scomparso a Saint Moritz, è stato trovato morto.

A confermarlo ad InterNapoli.it, la famiglia del giovane di cui si erano perse le tracce dopo una valanga. Le speranze della famiglia si sono infrante poco fa, quando le ricerche hanno ritrovato nella nota località svizzera il corpo del ragazzo di Qualiano.

Le dichiarazioni dell’avvocato di famiglia

“Luciano non era uno sprovveduto, anzi era un ex militare addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme, avevamo una geolocalizzazione precisa ma il maltempo – dice l’avvocato di famiglia Sergio Pisani – non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il mal tempo. e vanno verificate anche altre circostanze ma ora è il momento del dolore”.