PUBBLICITÀ
HomeCronacaSperanze finite per Luciano Capasso, il 25enne è stato trovato morto
CronacaCronaca localePrimo Piano

Speranze finite per Luciano Capasso, il 25enne è stato trovato morto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Speranze finite per Luciano Capasso, il 25enne è stato trovato morto
Speranze finite per Luciano Capasso, il 25enne è stato trovato morto
PUBBLICITÀ

Quella che, col passare delle ore, stava assumendo sempre più i contorni di una tragedia annunciata, si è purtroppo trasformata in amara realtà. Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano scomparso a Saint Moritz, è stato trovato morto.

A confermarlo ad InterNapoli.it, la famiglia del giovane di cui si erano perse le tracce dopo una valanga. Le speranze della famiglia si sono infrante poco fa, quando le ricerche hanno ritrovato nella nota località svizzera il corpo del ragazzo di Qualiano.

PUBBLICITÀ

Le dichiarazioni dell’avvocato di famiglia

“Luciano non era uno sprovveduto, anzi era un ex militare addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme, avevamo una geolocalizzazione precisa ma il maltempo – dice l’avvocato di famiglia Sergio Pisani – non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il mal tempo. e vanno verificate anche altre circostanze ma ora è il momento del dolore”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati