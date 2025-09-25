Stalking e razzismo a Barra, nei guai 2 giovanissimi grazie alle denunce della vittima

PUBBLICITÀ

Il 19 settembre 2025, il Commissariato di Polizia di San Giovanni Barra ha eseguito due ordinanze di misura cautelare nei confronti di un maggiorenne e di un minorenne, su delega delle Procure competenti. Al primo è stato imposto il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati dalla stessa, con controllo tramite dispositivo elettronico; al minorenne è stata applicata la misura della permanenza in comunità.

I due sono ritenuti gravemente indiziati di stalking, in concorso tra loro e con altri soggetti ancora da identificare, ai danni di una giovane donna extracomunitaria. Le persecuzioni sono state accompagnate da insulti a sfondo razziale, con frasi offensive come “negra di merda” e “puttana torna a casa”.

Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima e si sono basate su testimonianze e sull’analisi di video forniti dalla stessa donna, che documentavano chiaramente le vessazioni subite. In uno degli episodi più gravi, alcuni giovani le hanno sputato in faccia, hanno tentato di investirla e le hanno sottratto il cellulare con cui stava riprendendo gli aggressori.

Le violenze si sarebbero protratte da novembre 2024 fino a oggi, quando la vittima ha finalmente trovato il coraggio di denunciare. Gli accertamenti sono stati condotti con rapidità dal Commissariato e hanno portato alle misure cautelari adottate in questa fase preliminare delle indagini.

I destinatari delle misure sono considerati presunti innocenti fino a sentenza definitiva, mentre le indagini proseguono per identificare altri eventuali responsabili.