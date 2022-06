Il Casertano piange Stefania, la mamma guerriera è volata via a 44 anni

Lutto a Santa Maria Capua Vetere per la scomparsa di Stefania Nardella, la giovane mamma guerriera volata via a soli 44 anni. Stefania, riporta Edizione Caserta, era una nota imprenditrice del settore immobiliare. Purtroppo è venuta a mancare in queste ore dopo una battaglia contro un male. Lascia il marito e un bimbo di 10 anni. Era molto conosciuta in tutta la comunità, che in queste ore sti sta stringendo attorno alla famiglia. Lascia un grande vuoto anche a Capua, dove aveva lavorato per un periodo.

“La nostra Pagina saluta Stefania Nardella, una delle prime follower, una persona speciale, conosciuta e amica di tutti, disponibile, gentile e sempre sorridente nonostante il male la stesse divorando. Mancherà soprattutto al marito ed al figlio, alla famiglia, ma mancherà a chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Ciao Stefania, continua a seguirci dal paradiso” si legge su Facebook.